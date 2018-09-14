Апелляционный суд Англии поддержал не все требования Украины в споре с Россией

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Апелляционный суд Англии не поддержал всех требований Украины в споре с РФ по долгу на $3 млрд, однако решение первой инстанции считается полностью отмененным. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства финансов Украины.

"Украина проиграла по вопросам дееспособности, полномочий, косвенных условий и контрмер, а также по вопросу наличия других весомых оснований для полного судебного рассмотрения", - сказано в сообщении.

По данным украинской стороны, апелляционная инстанция разрешила обеим сторонам оспорить свое решение в Верховном суде Англии. "Украина уверена, что ей удастся убедить Верховный суд признать и оставить в силе выводы Апелляционного суда", - сказано в сообщении. В нем отмечается, что Украина "с нетерпением ждет возможность вскоре заявить свои аргументы и представить доказательства в ходе полного и открытого рассмотрения дела в английском суде".

Судебные тяжбы

Апелляционный суд Англии в пятницу удовлетворил жалобу Украины на вердикт Высокого суда Лондона по делу о долге Киева перед Москвой в размере $3 млрд. Таким образом, Высокому суду Лондона придется вернуться к рассмотрению долгового спора между Киевом и Москвой в рамках классического судопроизводства с учетом всех политических моментов дела.

По словам первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова, решение Апелляционного суда Англии на некоторое время откладывает окончательный вердикт по урегулированию спора между РФ и Украиной. Он уточнил, что Апелляционный суд Англии принял решение о проведении более глубокого, детального изучения аргумента Украины, что предоставление кредита Украине проходило "якобы под воздействием российской стороны".

Правительство Украины в 2013 году постановило осуществить государственные внешние заимствования путем выпуска облигаций внешнего государственного займа на сумму $3 млрд с погашением 20 декабря 2015 года, которые выкупила Россия. Украина должна была выплатить долг в декабре 2015 года. Этого не произошло, поскольку Киев ввел мораторий на возврат долгов кредиторам, в том числе РФ.

После этого в феврале 2016 года Россия подала судебный иск против Украины. 29 марта 2017 года судья Высокого суда Лондона Ульям Блэр вынес решение, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациям в полном объеме. Украина подала апелляцию на это решение, которая рассматривалась в январе этого года.