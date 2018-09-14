МВД РФ подтвердило возбуждение дела о хищении 1,3 млрд рублей у РЖД

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве после хищения денежных средств у ОАО "Российские железные дороги". Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"В производстве Следственного департамента МВД России находится уголовное дело о хищении денежных средств ОАО "Российские железные дороги", возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - сказали в пресс-центре, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о сумме в 1,3 млрд рублей.

Ранее РБК сообщил, что хищения связаны с деятельностью транспортной компании "Азия-Транс", которая с 2012 года по 2015 год должна была оказывать логистические услуги Центральной дирекции по ремонту пути, которая является филиалом РЖД, но перечисленные ей РЖД деньги выводились по фиктивным договорам с фирмами-однодневками. Как пишет издание, данные денежные средства были легализованы за пределами России.