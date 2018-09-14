"Ижмех" может нарастить выпуск спортивно-охотничьего оружия на 10-15% после модернизации

ИЖЕВСК, 14 сентября. /ТАСС/. "Ижевский механический завод" (ИМЗ) концерна "Калашников" (входит в Ростех) планирует на 10-15% увеличить выпуск спортивно-охотничьего оружия после завершения инвестиционного проекта по модернизации производства. Об этом в пятницу сообщил журналистам коммерческий директор предприятия Олег Сапожников.

"Здесь будет производится традиционно наша продукция - спортивно-охотничье оружие... ежегодное увеличение по инвестиционному проекту у нас где-то в пределах 10-15% [планируется] по году", - сказал он.

Сапожников уточнил, что открытие нового производственного корпуса на базе полностью модернизированного старого планируется 19 сентября 2019 года.

По его словам, в настоящее время на ИМЗ производится порядка 600 тыс. единиц всех видов гражданского оружия - спортивно-охотничьего и короткоствольного, из которых около 50% экспортируется в Африку, Южную Америку, Европу, Турцию.

"По проекту мы увеличим количество выпускаемых стволов, ну и соответственно, экспорт тоже увеличим. Мы и сейчас конкурируем с европейским брендами, а будем, я думаю, впереди них", - сказал Сапожников.

"Ижевский механический завод" - одно из крупнейших в России многопрофильных предприятий, выпускающих спецтехнику, гражданское и служебное оружие, медицинскую технику и микроэлектронику, точное стальное литье и некоторые товары народного потребления.