Набиуллина: ставки по ипотеке в среднесрочной перспективе могут снизиться до 7-8%

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Ставки по ипотечным кредитам в РФ в среднесрочной перспективе могут снизиться до 7-8%, по мере возвращения к целевому уровню инфляции в 4%, сообщила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы видим перспективы дальнейшего роста по мере того, как инфляция вернется к нашему таргету. Мы оцениваем, что ставки по ипотечным кредитам в среднесрочной перспективе могут быть на уровне 7-8%", - сказала она.

По словам Набиуллиной, Банк России не видит рисков возникновения "пузыря" на ипотечном рынке, несмотря на то, что ипотечные кредиты растут достаточно быстро. "Мы никакого пузыря на ипотечном рынке не видим, хотя ипотечные кредиты растут достаточно быстро - около 24-25%", - сказала она.

По прогнозу ЦБ, инфляция к концу 2018 года составит 3,8-4,2%.

Инфляционные ожидания

По мнению главы ЦБ, инфляционные ожидания населения могут повыситься из-за ослабления рубля в августе. "Инфляционные ожидания населения повысились в мае и оставались в летние месяцы на этом повышенном уровне, а у бизнеса продолжали расти. Ослабление рубля, которое произошло в августе, может привести к дополнительному повышению инфляционных ожиданий", - сообщила глава ЦБ РФ.

По ее словам, ослабление номинального курса российской валюты на 10% добавляет годовой инфляции 1 п.п. на горизонте 3-6 месяцев. "Ослабление рубля в августе - начале сентября влечет за собой рост цен на товары и услуги. Оценка Банком России влияния валютного курса на годовую инфляцию не изменилась и составляет около 1 п.п. То есть снижение номинального валютного курса на 10% добавляет годовой инфляции 1 п.п. на горизонте 3-6 месяцев", - сказала она.

При этом Набиуллина отметила, что из-за ослабления рубля в августе у населения могут повыситься инфляционные ожидания. "Инфляционные ожидания населения повысились в мае и оставались в летние месяцы на этом повышенном уровне, а у бизнеса продолжали расти. Ослабление рубля, которое произошло в августе, может привести к дополнительному повышению инфляционных ожиданий", - сказала она.

Глава ЦБ также сообщила, что, к настоящему времени с начала года номинальный эффективный курс снизился примерно на 9%, что внесет вклад в годовую инфляцию 0,09 п.п.