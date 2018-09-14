"Мегафон" намерен предложить свои логистические мощности для создаваемого СП в e-commerce

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Одним из направлений деятельности "Мегафона", который участвует в создании совместного предприятия в области e-commerce совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba и Mail.ru Group, может стать предоставление логистических мощностей посредством розницы. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор "Мегафона" Геворк Вермишян.

"Офлайн розница в размере 9 тыс. магазинов способна предоставлять клиентам AliExpress возможность забирать покупки по пути из метро домой", - сказал Вермишян.

По его словам, розничные сети в России, в отличие от других европейских стран, многочисленны, и потребителям не составляет труда до них добраться, поэтому такую возможность необходимо использовать.

"В сотрудничестве мы также сможем значимо усилить работу над управлением ценности абонентской базы для анализа больших данных", - указал на другое возможное направление исполнительный директор компании.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mail.ru Group, "Мегафон" и Alibaba Group 11 сентября 2018 года на Восточном экономическом форуме объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого будет создано крупнейшее в России и странах СНГ совместное предприятие в области социальной коммерции. В рамках партнерства будет сформировано совместное предприятие, построенное, в том числе, на текущем бизнесе AliExpress в России. Партнеры планируют направить ходатайство в ФАС об одобрении сделки через несколько месяцев. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2019 года.