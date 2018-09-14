Будущий президент Мексики намерен рассмотреть повышение пенсионного возраста до 68 лет

МЕХИКО, 14 сентября. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен рассмотреть возможность повышения пенсионного возраста в стране с 65 до 68 лет. Об этом сообщила в пятницу на своем сайте газета La Jornada со ссылкой на Херардо Эскивеля, который займет должность заместителя министра финансов в будущем правительстве.

По его словам, такой шаг "будет оцениваться вместе с другими возможностями" реформирования пенсионной системы Мексики. Эскивель добавил, что изменения в этой сфере могут быть реализованы во второй половине шестилетнего президентского срока Лопеса Обрадора, то есть после 2021 года. Инаугурация победителя президентских выборов пройдет 1 декабря этого года.