"Фосагро" инвестировало в Балаковский филиал "Апатит" 3,2 млрд рублей

ТАСС, 14 сентября. Группа "Фосагро" завершила инвестпроект на производстве в Балакове АО "Апатит" суммарным объемом свыше 3,2 млрд рублей вводом аммиакопровода и модернизацией сернокислотной установки, сообщает компания.

Объем инвестиций в проект строительства аммиакопровода превысил 524 млн рублей. Он финансировался за счет собственных средств, на модернизацию сернокислотной установки было направлено 2,7 млрд руб.

Как отмечается, до появления аммиакопровода доставка аммиака на предприятие осуществлялась автомобильным транспортом (аммиаковозами) от распределительной станции в селе Пылковка Балаковского района. Теперь продукция доставляется на предприятие по трубопроводу, что снижает себестоимость транспортировки, а также позволяет лучше сохранить качество вещества благодаря полной герметизации трубы.

В рамках проведенной модернизации был установлен двухкорпусной контактный аппарат, новый энергетический котел с производительностью по пару 135 тонн/ч, новая воздуходувка, тазовые теплообменники, построен новый энергетический центр.

"Фосагро" занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Основными владельцами компании являются структура зампредседателя совета директоров "Фосагро" Андрея Гурьева-старшего и членов его семьи, их доля в уставном капитале составляет 48,48% акций. Еще 19,35% контролирует ректор Горного института в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко. В свободном обращении находятся около 25,87% акций, в репо заложено 2,117% уставного капитала компании. Акции "Фосагро" котируются на Лондонской и Московской биржах.