ФСС Тюменской области выделило более 100 млн рублей местным работодателям на охрану труда

ТЮМЕНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Отделение Фонда социального страхования Тюменской области направило 652 предприятиям региона 108 млн рублей на мероприятия по охране труда. Об этом сообщили ТАСС в ФСС.

"Для 652 предприятий области, заявивших свое право в установленные сроки, выделено 108 млн рублей. Решение об отказе принято в отношении 15 страхователей по причине наличия недоимки по уплате страховых взносов, пеней и штрафов, не погашенных на день подачи заявления", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что за последние четыре года число работодателей в регионе, желающих улучшить охрану труда на своих предприятиях увеличилось на 155. Большая часть средства, как уточнили в ФСС, пойдет на проведение обязательных периодических медицинских осмотров, покупку средств индивидуальной защиты и санаторно-курортное лечение.