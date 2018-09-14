Кабмин обсуждает сроки введения обратного акциза и демпфера для НПЗ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ обсуждает сроки введения обратного акциза и демпфирующего механизма, хотя по закону он должен вступить в силу с 1 января 2019 года. Об этом сообщил журналистам представитель вице-премьера Дмитрия Козака, который провел в пятницу совещание с представителями нефтяной отрасли.

"Принято принципиальное решение о необходимости снижения цены отсечения при расчете демпфирующей компоненты обратного акциза", - сказал он, отметив, что сроки введения данного механизма и источники финансирования еще обсуждаются.

В настоящее время рассматривается снижение оптовой цены на бензин для расчета демпфера на 5 тыс. 600 рублей и 5 тыс, рублей для дизеля.

"Представители нефтяных компаний обозначили риски снижения инвестиционных расходов на освоение месторождений в условиях существующей налоговой нагрузки на отрасль с учетом завершения налогового маневра. Рассматривался вопрос необходимости комплексной инвентаризации отдельных категорий месторождений с точки зрения запасов и безубыточности добычи, ревизии существующей системы дифференцированного налогообложения и обязательств нефтяных компаний по реализации комплексных инвестиционных проектов в области добычи", - добавил он.

Представитель Козака также сообщил, что обсуждается возможность установления нормативов по объемам поставок нефтепродуктов на внутренний рынок постановлением правительства (в настоящее время оно регулируется совместным приказом Минэнерго и ФАС).

О механизме

Демпфирующий механизм - это обратный акциз, принятый в рамках налогового маневра, вкупе с различными коэффициентами компенсирует нефтепереработчикам часть разницы между ценой экспортной альтернативы и внутренней ценой. Размер коэффициента варьируется от 1 до 1,5 и делится на шесть региональных групп.

Механизм компенсаций будет действовать для тех компаний, которые провели модернизацию перерабатывающих производств и намерены взять на себя обязательства за три года модернизировать производство. Кроме того, обратный акциз получат компании, попавшие под санкции США и ЕС.

Налоговый маневр должен завершиться в Россия за шесть лет, начиная с 2019 года. Он подразумевает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% до 0% от цены нефти, а также сокращение ставок вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты параллельно с повышением налога на добычу полезных ископаемых. О необходимости продолжить обсуждение параметров маневра говорила ранее и "Роснефть", заводы которой по своему географическому расположению могут рассчитывать на максимальный размер коэффициента - 1,5.