Банк России в 2019 году проведет восемь заседаний по денежно-кредитной политике

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Банк России в 2019 году проведет восемь заседаний совета директоров по денежно- кредитной политике, сообщается в пятницу на сайте регулятора.

"Банк России планирует проводить в 2019 году заседания совета директоров Банка России по вопросам денежно- кредитной политики в соответствии со следующим графиком: 8 февраля, 22 марта, 26 апреля, 14 июня, 26 июля, 6 сентября, 25 октября, 13 декабря", - говорится в сообщении.

Заседания 22 марта, 14 июня, 6 сентября и 13 декабря будут сопровождаться публикацией доклада о денежно-кредитной политике и проведением пресс-конференции председателя Банка России.

Как и в этом году, ЦБ планирует публиковать пресс-релизы о решениях совета директоров по вопросам ДКП в 13:30 по московскому времени.