FT: глава Банка Англии полагает, что план Мэй по Brexit принесет Великобритании $21 млрд

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Стоимость ВВП Великобритании, как ожидается, вырастет на £16 млрд ($21 млрд) при реализации плана будущих взаимоотношений страны с ЕС, согласованного правительством 6 июля. Об этом, как сообщила в пятницу газета Financial Times, глава Банка Англии Марк Карни информировал в четверг кабинет министров страны.

По данным источников издания, Карни, чьи полномочия на посту управляющего британским центробанком были на этой неделе продлены до конца января 2020 года, перечислил преимущества плана премьер-министра Терезы Мэй и тем самым поддержал главу правительства перед ее поездкой на предстоящий саммит ЕС в Зальцбурге. Реализация данного плана, который предусматривает сохранение зоны свободной торговли между Соединенном Королевством и Евросоюзом для товаров и сельхозпродукции, как уверяет Карни, позволит на три четверти восстановить потери в экономическом росте Великобритании, произошедшие в результате победы евроскептиков на референдуме 2016 года о дальнейшем членстве страны в Евросоюзе.

Заключение сделки с Брюсселем в этом формате, по мнению Карни, будет способствовать повышению экономической активности, увеличению объема инвестиций, улучшению ситуации на рынке труда и укреплению уверенности потребителей. И, наоборот, выход Соединенного Королевства из ЕС без соглашения об условиях Brexit, по словам главы центробанка, приведет к росту инфляции, безработицы и чистой иммиграции, а также обернется 35% падением стоимости британской недвижимости. По данным газеты, выступление Карни на прошедшем в четверг заседании кабмина вызвало ярость у сторонников жесткого Brexit.

Согласование кабмином плана Мэй, выдвинутого 6 июля на заседании в загородной премьерской резиденции Чекерс, вызвало неоднозначную реакцию в рядах тори. Оно сразу же привело к отставке из правительства двух ключевых министров - главы МИД Бориса Джонсона и министра по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвида Дэвиса, которые сочли предложения премьера по выстраиванию отношений между Соединенным Королевством и Евросоюзом после Brexit слишком большой уступкой Брюсселю.