Посткризисная миссия ЕК по мониторингу реформ завершила первую инспекцию в Греции

ТАСС, 15 сентября. Первая посткризисная миссия экспертов Еврокомиссии (ЕК) по мониторингу реформ в Греции после окончания программ международной помощи этой стране завершилась в пятницу в Афинах. Об этом сообщает Еврокомиссия, отрывок из заявления которой приводит агентство AMNA.

"Представители Еврокомиссии в содействии с сотрудниками Европейского центробанка (ЕЦБ) и Международного валютного фонда (МВФ) посетили Афины 10-14 сентября с первой посткризисной миссией в Греции. Сотрудники Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ) также принимали участие во встречах в рамках системы раннего предупреждения", - говорится в тексте документа. В ходе инспекции, как указывает AMNA, стороны обменялись информацией о ситуации в греческой экономике и реформах. Члены миссии также встретились с представителями политических партий и банков с целью обмена мнениями по поводу ключевых вопросов в экономической сфере.

В 2010 году стартовала программа внешней помощи Греции от ЕС. В общей сложности страна получила порядка €250 млрд финансовой помощи, которые теперь она должна вернуть кредиторам в добавление к основной сумме своего внешнего долга. За это время страны еврозоны приняли три различных трехлетних плана кредитной поддержки в обмен на жесткие меры бюджетной дисциплины. Первые два из них не были доведены до расчетного завершения, на их базе создавались новые.

Третья кредитная программа объемом €86 млрд была утверждена странами зоны евро в августе 2015 года на условиях принятия властями Греции новых жестких мер по сокращению пенсий, снижения социальных выплат и приватизации госсобственности. Всего Европейский стабилизационный механизм выделил в рамках третьей программы €61,9 млрд в течение трех лет на макроэкономическую помощь и рекапитализацию греческих банков. Ранее ЕСМ официально объявил о завершении третьей программы внешней макрофинансовой помощи Греции.