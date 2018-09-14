ЦБ заложил в рисковый сценарий среднюю цену нефти Urals в $35 за баррель в 2019 году

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Банк России заложил в рисковый сценарий среднюю цену нефти Urals на уровне $35 за баррель в 2019 году. Об этом говорится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике.

"В рисковом сценарии заложено снижение цены на нефть до $35 за баррель в 2019 году и ее сохранение на этом уровне в дальнейшем, что предполагает неспособность стран-экспортеров энергоресурсов сохранить договоренности об ограничении добычи", - говорится в докладе ЦБ РФ.

При этом в базовом сценарии регулятор повысил прогноз средней цены нефти Urals в 2018 году до $69 за баррель с $67, в 2019 году - до $60 с $55 за баррель.

ЦБ РФ поясняет в докладе, что в рисковый сценарий заложены предпосылки о значительном ухудшении внешних условий для российской экономики, а также о более слабой динамике роста мировой экономики и объемов международной торговли по сравнению с базовым сценарием.

"Это может быть связано с комплесом неблагоприятных событий, которые могут реализоваться в той или иной комбинации. К их числу относятся существенное расширение внешнеторговых ограничений, ухудшение макроэкономической ситуации в странах с развивающимися рынками и повышение оттока капитала из них, риски дальнейшего расширения международных санкций в отношении России", - уточняет регулятор в докладе.