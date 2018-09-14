ЦБ оценил вклад пенсионных изменений в рост ВВП

Банк России отмечает, что изменения в пенсионном законодательстве внесут дополнительный вклад в повышение темпа прироста ВВП на уровне около 0,1 п.п. в 2019 году

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Повышение пенсионного возраста внесет дополнительный вклад в увеличение темпа прироста ВВП на уровне около 0,1 п.п. в 2019 году и 0,2-0,3 п.п. в 2020-2021 годах. Об этом говорится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике.

На эту тему Как формируется пенсия россиян

"Вместе с мерами по повышению человеческого капитала и мобильности трудовых ресурсов пенсионная реформа может смягчать возникающую из-за неблагоприятных демографических тенденций проблему дефицита кадров, которая может обеспечить устойчивое превышение роста оплаты труда над темпами роста производительности труда. С учетом возрастной структуры населения, текущей доли работающих пенсионеров, динамики производительности труда сотрудников разных возрастов повышение пенсионного возраста, по оценкам Банка России, внесет дополнительный вклад в повышение темпа прироста ВВП на уровне около 0,1 п.п. в 2019 году и 0,2-0,3 п.п. в 2020-2021 годах", - отмечается в докладе. Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Масштабное обсуждение инициативы продолжается.

На эту тему Что Владимир Путин говорил об изменении пенсионной системы. Досье