ЦБ оценил вклад пенсионных изменений в рост ВВП

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Повышение пенсионного возраста внесет дополнительный вклад в увеличение темпа прироста ВВП на уровне около 0,1 п.п. в 2019 году и 0,2-0,3 п.п. в 2020-2021 годах. Об этом говорится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике.
"Вместе с мерами по повышению человеческого капитала и мобильности трудовых ресурсов пенсионная реформа может смягчать возникающую из-за неблагоприятных демографических тенденций проблему дефицита кадров, которая может обеспечить устойчивое превышение роста оплаты труда над темпами роста производительности труда. С учетом возрастной структуры населения, текущей доли работающих пенсионеров, динамики производительности труда сотрудников разных возрастов повышение пенсионного возраста, по оценкам Банка России, внесет дополнительный вклад в повышение темпа прироста ВВП на уровне около 0,1 п.п. в 2019 году и 0,2-0,3 п.п. в 2020-2021 годах", - отмечается в докладе.
Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Масштабное обсуждение инициативы продолжается.
Выступая 29 августа с телеобращением, президент РФ Владимир Путин предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин - на уровне 65 лет. Кроме того, он предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей (в 50-57 лет), а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста. При этом глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя (вплоть до уголовной) за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.