Международный производственный форум с участием России открылся в Пекине

ПЕКИН, 15 сентября. /ТАСС/. Международный форум сотрудничества в сфере производственных мощностей и стимулированию глобальных инвестиционных проектов открылся в субботу утром в Пекине, российскую сторону на нем представляет советник президента России Сергей Глазьев.

"Несмотря на усиливающиеся трения в сфере китайско-американской торговли, на которые все мы обратили внимание, экономика Китая стабильно развивается <...> Обстановка на международной арене крайне важна для китайской экономики,... у КНР огромный рынок, множество преимуществ", - заявил на церемонии открытия представитель зампредседателя Всекитайского комитета народного политического консультативного совета Китая 12-го созыва (Чэнь Юаня) Ли Цзипин.

По его словам, усиление взаимной окрытости и устранение барьеров должны стать преобладающими тенденциями в глобальном инвестиционном взаимодействии.

В свою очередь Сергей Глазьев передал присутствующим приветствие от президента РФ Владимира Путина, отметив, что при сопряжении концепции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайской инициативы "Один пояс - один путь" "выстраиваются отношения на принципах прозрачности и соблюдении норм международного права".

Глазьев добавил, что в рамках формируемой благоприятной правовой среды российские инвесторы получают возможность взаимодействовать во всех перспективных направлениях с китайскими и прочими международными партнерами. "Мы видим огромные возможности для формирования новых экономических отношений", - резюмировал он и подчеркнул, что в будущем не должно быть санкций и торговых войн, как и произвола отдельных государств.

15-16 сентября в Пекине проходит 10-я Китайская ярмарка зарубежных инвестиций, в рамках которой организован Международный форум сотрудничества в сфере производственных мощностей, в качестве организатора выступает Китайская ассоциация по зарубежному отраслевому развитию. Цель мероприятия, в котором принимают участие представители правительственных учреждений, дипломатических, промышленных, деловых и экспертных кругов из более 100 стран и регионов мира (в том числе России, Австралии, Азербайджана, Аргентины, Афганистана, Бахрейна, Бельгии, Бразилии, Венгрии, Египта, Индонезии, Испании, Камбоджи, Канады, Малайзии, Мексики, Монголии, Нигерии, Нидерландов, Новой Зеландии, ОАЭ, Перу, Польши, Республики Корея, Саудовской Аравии, Сингапура, США, Танзании, Украины, Уругвая, Филиппин, Франции, Шри-Ланки, Центрально-Африканской Республики) - оказание содействия реализации международных проектов в соответствии с инициативой "Один пояс - один путь", создание надежных глобальных производственных цепочек с активным вовлечением китайских предприятий и "стимулирование развития мировой экономики за счет инновационных методов зарубежного инвестирования". В форуме приняли участие представители аграрного сектора, компаний аэрокосмической, химической, энергетической (в том числе атомной), винной промышленности, телекоммуникационной сферы, логистической, строительной и туристической отраслей.