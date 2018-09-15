Благовещенск и китайский Шэньян договорились сотрудничать в сфере торговли

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Власти города Благовещенск в Амурской области и китайского Шэньяна подписали соглашение о развитии международных отношений в сфере торговли. Об этом сообщила в субботу пресс-служба мэрии Благовещенска.

Соглашение было подписано в рамках конференции Ассоциации мэров зимних городов мира, в которой приняли участи представители Японии, Южной Кореи, Финляндии, США, Германии и других стран. Россию представляли делегации от городов Благовещенск и Норильск.

"Подписанное соглашение открывает перед нами новые горизонты международного сотрудничества. Шэньян - это крупнейший транспортный узел и промышленный центр северо-востока Китая. Этот город опережает по своему развитию такие города, как, например, Харбин или Далянь. И сотрудничество с этим городом, безусловно, поможет нам и в вопросе привлечения иностранных инвестиций, и в вопросе развития международной торговли", - сказал депутат Благовещенской городской думы, руководитель центра международного сотрудничества Максим Ноженкин, слова которого цитирует пресс-служба мэрии Благовещенска.

Благовещенск - единственный административный центр субъекта РФ, расположенный непосредственно на государственной границе - напротив него находится китайский город Хэйхэ, их разделяет река Амур. В областном центре проживают около 225 тыс. человек.

В Амурской области на созданной территории опережающего развития "Приамурская" ведется строительство трансграничного автомобильного моста через реку Амур. Он свяжет российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. Срок сдачи - 2019 год. Здесь же начато строительство транспортно-логистического комплекса с международным автомобильным пунктом пропуска.