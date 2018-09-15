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Страны G20 призвали реформировать ВТО и активизировать диалог в интересах торговли

По словам министров торговли этих стран, такие действия нужны для смягчения рисков и повышения доверия

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 сентября. /ТАСС/. Министры торговли стран G20 выступили за реформирование Всемирной торговой организации (ВТО) для противодействия текущим и будущим вызовам. Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам встречи в городе Мар-дель-Плата.

"Мы активизировали наш диалог по изменениям в международной торговле, признав срочную необходимость обсудить текущие явления в международной торговле и способы улучшить ВТО, чтобы противостоять нынешним и будущим вызовам", - говорится в документе.

Участники встречи также призвали всех членов G20 выдвигать предложения о том, как гарантировать, что "ВТО будет оставаться актуальной" организацией. Кроме того, министры отметили необходимость "активизировать диалог и предпринимаемые действия для смягчения рисков и повышения доверия в международной торговле".

Встреча министров G20 по торговле и инвестициям проходила в Мар-дель-Плате с 13 по 14 сентября.

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