Глазьев: рейтинговые агентства США утратили доверие, миру нужны новые методы оценки риска

ПЕКИН, 15 сентября. /ТАСС/. Финансовые рейтинговые агентства Соединенных Штатов уже десять лет назад дискредитировали себя, и миру требуются новые, прозрачные и открытые методы по оценке экономических рисков. Об этом заявил в субботу советник президента России Сергей Глазьев.

"Оценка рисков - очень важное направление работы. Мы сегодня, как вы знаете, в рисках очень сильно зависим от американских рейтинговых агентств, которые допускают системные искажения - они необъективны, они выставляют американским корпорациям лучшие рейтинги, а российским занижают, - отметил он, выступая перед журналистами на Международном форуме сотрудничества в сфере производственных мощностей, проходящем в Пекине. - Ведущая тройка мировых рейтинговых агентств полностью опозорилась во время кризиса 2008 года. Те компании, которым они ставили [высокий рейтинг] ААА, позиционировали их как самые эффективные, лопнули и нанесли огромный удар по мировой экономике, подорвали благосостояние миллионов людей в США - доверия американским рейтинговым агентствам нет, и быть не может".

По словам советника президента, рейтинговая оценка Соединенных Штатов - политические инструменты, которые используются для искусственного повышения конкурентоспособности американского финансового сектора и занижения оценки российских и прочих корпораций, банков. "Мы должны думать о создании своих рейтинговых агентств, может быть, международных рейтинговых агентств, которые бы работали в Евразии по понятным правилам, которые были бы открыты - мы бы знали их методики и могли бы им доверять", - резюмировал Глазьев.

15-16 сентября в Пекине проходит 10-я Китайская ярмарка зарубежных инвестиций, в рамках которой организован Международный форум сотрудничества в сфере производственных мощностей. В качестве организатора выступает Китайская ассоциация по зарубежному отраслевому развитию.