Реконструкция аэропорта Грозного позволит увеличить пассажиропоток более чем в пять раз

ГРОЗНЫЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Реализация проекта реконструкции аэропорта в Грозном, который включили в госпрограмму "Развитие транспортной системы", позволит увеличить пассажиропоток более чем в пять раз. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор аэропорта Султан Гамбулатов.

"Планируется увеличить длину взлетно-посадочной полосы (ВПП) до 3200 м и ширину до 60 м, это будет полоса с укрепленными обочинами и несущей способностью до 200 т - она будет относиться к категории Б. Проект реконструкции аэропорта предполагает увеличение его пропускной способности до 1,5 млн пассажиров в год, соответственно пассажирский трафик должен увеличиться более чем в пять раз", - отметил он.

По его словам, после реконструкции аэропорт сможет принимать практически все типы воздушных судов. "Это позволит нарастить пассажиропоток за счет увеличения технических возможностей аэропорта и туристической привлекательности нашей республики, поможет развитию деловых, культурных, спортивных и других связей с регионами, созданию портово-экономической зоны", - сказал Гамбулатов, добавив, что реконструкцию планируется начать в 2019 году.

В ходе двух чеченских кампаний аэропорт Грозного был разрушен. В 2001-2007 годах по федеральной целевой программе его объекты частично восстановили по временной схеме.

Как сообщалось ранее, грозненский аэропорт предлагается реконструировать по аналогу с ростовским аэропортом Платов, который был построен к чемпионату мира по футболу. Стоимость проекта оценивается приблизительно в 15,7 млрд рублей. В 2017 году грозненский аэропорт обслужил более 285 тыс. пассажиров, в этом году планируется увеличить этот показатель до 400-450 тыс. человек.