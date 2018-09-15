Росатом оформит в промышленную эксплуатацию первый энергоблок БелАЭС в 2019 году

МИНСК, 15 cентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" проведет процедуру оформления первого энергоблока БелАЭС в промышленную эксплуатацию до конца следующего года. Об этом заявил в субботу глава Росатома Алексей Лихачев в ходе встречи с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом, передает корреспондент ТАСС.

"У нас на сегодняшний день старший брат белорусской станции - первый блок второй Ленинградской АЭС - прошел промышленные испытания, работает на полную мощность. Идет оформление его до конца года уже в промышленную эксплуатацию, - сказал он. - Соответственно, с учетом полученного опыта мы здесь [в Белоруссии] готовимся к такой же процедуре на будущий год, исходим из того, что это должно произойти до конца следующего года".

"Мы устанавливаем целый ряд мировых рекордов, - отметил Лихачев, говоря о строительстве белорусской АЭС. - И с точки зрения сроков, с точки зрения качества, вовлеченности белорусских подрядчиков в эту работу станция является флагманским проектом, номер один и с точки зрения уделяемого внимания руководством госкорпорации, руководства страны этому объекту". Со своей стороны Румас подчеркнул, что это очень значимый и крупнейший для Белоруссии объект, в том числе в плане инвестиций.

Первая атомная станция в Белоруссии строится недалеко от города Островец Гродненской области при участии российских специалистов. Генподрядчиком является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2,4 тысячи МВт. Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Белоруссия и Россия заключили соглашение о предоставлении на строительство станции российского кредита в размере $10 млрд. Предполагается, что он покроет 90% затрат на сооружение АЭС. Общая стоимость объекта, согласно расчетам, не должна превысить $11 млрд.