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Brexit

Тони Блэр: ЕС никогда не согласится предоставить Лондону доступ к единому рынку

Экс-премьер Великобритании считает, что основная проблема плана по Brexit заключается в том, что он не защищает британский бизнес

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Евросоюз никогда не согласится предоставить Великобритании доступ к единому европейскому рынку на особых условиях. Об этом написал бывший британский премьер-министр Тони Блэр (1997-2007 гг.) в своей статье, опубликованной в субботу в газете The Times.

"Европа никогда не согласится предоставить доступ к единому рынку без соблюдения ее правил <...> поскольку это разрушит основы рынка", - выразил уверенность Блэр, подвергнув критике правительственный план консерваторов по Brexit, который был согласован 6 июля на заседании британского кабмина в загородной премьерской резиденции Чекерс.

По словам экс-премьера, ситуация, в которой у Лондона и Брюсселя при реализации Brexit будет "смутное представление о будущих отношениях, должна быть неприемлемой для Европы и немыслимой для Великобритании". "У [плана] Чекерс много разных минусов, но первостепенная политическая проблема заключается в том, что у него нет общественной поддержки. Он не защищает должным образом британский бизнес и не выполняет то, что сторонники Brexit считают мандатом, полученным в июне 2016 года", - отметил политик.

Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье ранее назвал неприемлемыми для Брюсселя основные положения британского правительственного плана в том виде, в котором они представлены, поскольку они не подходят ЕС. Представитель сообщества отверг предложенную британским правительством идею создания новой таможенной модели и зоны свободной торговли между Великобританией и ЕС, которая должна установить общий свод правил для промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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