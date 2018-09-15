Кабмин 17 сентября обсудит проект паспорта программы "Цифровая экономика" по технологиям

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Проект паспорта национальной программы "Цифровая экономика РФ" по направлению "Цифровые технологии" был одобрен соответствующей рабочей группой при автономной некоммерческой организации (АНО) "Цифровая экономика". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АНО.

"Рабочая группа одобрила документ с некоторыми замечаниями, и 17 сентября проект будет представлен в правительстве РФ на заседании президиума по стратегическому развитию. Следующим этапом будет рассмотрение соответствующих федеральных проектов", - пояснил директор по направлению "Формирование исследовательских компетенций и научно-технологических заделов" при АНО "Цифровая экономика" Сергей Наквасин.

Он добавил, что рабочие группы АНО будут оказывать экспертную поддержку в рамках работы над федеральными проектами.

Как рассказали в АНО, ранее направление цифровых технологий называлось "Формирование исследовательских компетенций и научно-технологических заделов". Проект паспорта по этому направлению подготовили центр компетенций (госкорпорация "Росатом" и госкорпорация "Ростех") совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

По словам Наквасина, проект паспорта приведен в соответствие приоритетным вехам программы "Цифровая экономика", которые были утверждены 4 сентября на заседании набсовета АНО. "Изменение названия направления связано, в первую очередь, с расширением спектра задач, представленных в обновленном паспорте нацпроекта. "Цифровые технологии" предусматривают, в отличие от "Научно-технологических заделов", не только проведение научных исследований для развития сквозных технологий (квантовые технологии, блокчейн, большие данные и другие) и сферы их применения, но и внедрение проектов "в бизнес" с целью цифровой трансформации различных сфер экономики и социальной сферы", - уточнили в пресс-службе АНО.

В круг задач был включен соответствующий раздел, перенесенный из направления "Информационная инфраструктура", в том числе разработка финансовых инструментов, вовлекающих крупные корпорации в инновационную деятельность, добавили в АНО.

"Цифровая экономика РФ"

Программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно была утверждена летом 2017 года. В мае этого года президент РФ Владимир Путин поручил правительству скорректировать программу, чтобы придать ей статус национальной. Проект национальной программы правительство должно представить до 1 октября для рассмотрения Советом при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

В июле глава Минкомсвязи Константин Носков сообщил, что ведомство внесло в правительство предварительный вариант программы по развитию цифровой экономики России. При этом он подчеркнул, что программа будет дорабатываться в течение лета и начала осени по части бюджетного процесса.

Сейчас программа состоит из пяти направлений: нормативное регулирование, кибербезопасность, образование и кадры, формирование исследовательских компетенций технологических заделов, а также информационная инфраструктура. В рамках преобразования программы "Цифровая экономика РФ" в национальную существующие пять направлений будут преобразованы в федеральные проекты. При этом появится и новое направление - госуправление, говорил вице- премьер РФ Максим Акимов.