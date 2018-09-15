Вице-премьер Борисов поддержал ограничения на Севморпути для иностранных судов

МАГАДАН, 15 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов убежден, что ограничение прохода судов иностранной постройки по Северному морскому пути (СМП), которое планируется ввести с 1 января 2019 года, является естественной мерой защиты судостроения и будет стимулировать загрузку российских верфей. Об этом он заявил в интервью программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале " Россия 1 ".

Ранее Минпромторг предложил внести изменения в Кодекс торгового мореплавания РФ, предполагающие приоритетное использование российских судов на Севморпути, при этом законопроект допускает возможность эксплуатации судов, построенных за пределами РФ.

"Северный морской путь - чисто российские прибрежные воды. Поэтому мы защищаем своих судостроителей в этом плане", - сказал Борисов, комментируя планирующееся нововведение. "Мы не первопроходцы в этом плане: Америка еще в 20-х годах ввела подобную меру для того, чтобы как раз защитить своих производителей, своих судовладельцев", - напомнил вице-премьер, отметив, что до перевозки грузов в прибрежных водах США допускаются только суда американского производства и под американским флагом.

Борисов подчеркнул, что не считает подобные меры антирыночными, они укладываются в логику защиты судостроения. "Я считаю, что здесь нет напрямую никаких антирыночных мер. Это нормальная защита российского производителя", - сказал вице-премьер.

Борисов добавил, что Севморпуть не будет полностью закрыт для судов иностранного производства. "Есть оговорка, что по решению правительства разрешено будет проходить судам другой постройки, других стран, для того, чтобы не сдерживать бизнес-процессы. Потому что, безусловно, весь типаж судов мы не в состоянии будем сразу перекрыть. Поэтому такое исключение сделано, и оно будет работать", - заявил вице-премьер.

Выступая 1 марта с посланием Федеральному собранию России, президент Владимир Путин заявил, что СМП станет "ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока". По словам главы государства, перед Россией стоит задача сделать его "глобальной, конкурентной транспортной артерией" и увеличить к 2025 году грузопоток на ней в десять раз - до 80 млн т в год. В 1991 году Северный морской путь был открыт для международного судоходства, однако в официальных российских документах он определен как "исторически сложившаяся национальная транспортная коммуникация". Длина пути от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения - 5,6 тыс. км, этот маршрут почти в два раза короче других морских путей из Европы на Дальний Восток.