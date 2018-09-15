"Нафтогаз" выпустит еврооблигации на сумму до $1 млрд в октябре

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" планирует выпустить еврооблигации на сумму до $1 млрд в октябре текущего года. Об этом сообщил в субботу журналистам глава компании Андрей Коболев.

"Да, мы будем выпускать. Думаю, это будет в октябре, на $0,5-1 млрд", - цитирует Коболева информагентство "Украинские новости". Глава компании заявил, что средства будут направлены на инвестиции в развитие "Нафтогаза". В марте текущего года Коболев заявлял, что в 2018 году компания намерена выпустить евробонды на $2 млрд, и это связано с высокой прибыльностью "Нафтогаза".

Ранее "Нафтогаз" отчитался о рекордной прибыли в 39,4 млрд гривен ($1,5 млрд) за 2017 год, включив туда еще не полученные средства по решению Стокгольмского арбитражного суда в споре с "Газпромом" по транзитному контракту.

"Нафтогаз Украины" является крупнейшей вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией Украины, занимается добычей, транспортировкой, хранением и переработкой нефти и газа, а также поставками топлива.