Министр энергетики США призвал поддержать здоровую конкуренцию между странами и регионами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Находящийся с визитом в России министр энергетики США Рик Перри встретился в субботу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и отметил в ходе встречи необходимость здоровой конкуренции, сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области. Перри упомянул, что ранее обсуждал вопросы конкуренции на встрече в Москве с министром энергетики РФ Александром Новаком.

"Когда есть конкуренция между регионами, между штатами, как в США, это только укрепляет нас, и это хорошо - это обмен опытом, возможность перенимать то, что у других лучше получается, это конкуренция, которая помогает", - цитирует пресс-служба слова Перри.

Он рассказал, что на встрече с Новаком "мы тоже говорили о конкуренции, но мы больше говорили о конкуренции между государствами". По мнению американского министра, "это схожий момент - конкуренция между областями, между штатами, между разными странами - участниками экономического процесса".

Дрозденко сообщил в ходе встречи, что Ленинградская область "открыта к развитию межрегиональных связей, привлечению иностранных инвестиций и сотрудничеству с зарубежными партнерами". Губернатор подчеркнул, что регион "стремится развивать не только традиционную, но и альтернативную энергетику, применять "зеленые" технологии". "Для себя мы видим перспективу развития энергетики в строительстве альтернативных электростанций, в том числе ветровых станций и развитии "зеленых" технологий", - отметил Дрозденко, подчеркнувший готовность рассматривать разные формы партнерства.

"Мы полностью разделяем ваш интерес к развитию экономики, - заявил Перри. - В частности, тот момент, когда вы упомянули о возможности находить финансирование и новые средства на развитие новых направлений".

В ходе переговоров с Новаком в Москве Перри утверждал, что "США приветствуют конкуренцию со стороны России на энергетических рынках в Европе, Азии и других регионах мира". При этом он обвинил Россию в использовании энергоресурсов в качестве "экономического оружия" и призвал отказаться от такой практики.