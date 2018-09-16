Объем заготовки древесины в РФ в первом полугодии вырос на 9%

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Объем заготовки древесины в первом полугодии 2018 года вырос на 9% и достиг 115,4 млн кубометров, сообщил в интервью ТАСС, приуроченном ко Дню работников леса, глава Рослесхоза Иван Валентик.
"По данным системы ЛесЕГАИС, в первом полугодии 2018 года объем заготовленной древесины в Российской Федерации составил 115,4 млн кубометров и увеличился на 9% в сравнении с соответствующим периодом 2017 года (105,9 млн кубометров)", - сказал он.
В целом с момента введения в действие электронной системы учета сделок с древесиной в 2015 году в систему загружено более 1,8 млн деклараций. По мнению Валентика, использование ЛесЕГАИС делает рынок более прозрачным.
Касательно показателей экспорта пиломатериалов собеседник ТАСС отметил, что в 2017 году он вырос на 9,9% до 29,7 млн кубометров, очередной раз обновив исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил $3,99 млрд. "Рост фиксируется пятый год подряд и коррелирует с принятием норм лесного законодательства по учету древесины и сделок с ней", - сказал Валентик.
Он подчеркнул, что впервые в современной истории России, "экспорт продукции первичного лесопиления по объему превысил экспорт необработанной древесины в виде бревен".