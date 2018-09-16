Индия предлагает увеличить объем инвестиций с РФ до $50 млрд к 2025 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сентября. /ТАСС/. Индия предлагает увеличить объем накопленных взаимных инвестиций с Россией с $30 млрд до $50 млрд к 2025 году. Об этом сообщила министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж по итогам прошедшего в Москве заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

"Двусторонние инвестиции уже преодолели отметку $30 млрд, которую мы намечали к 2025 году. Поэтому мы предлагаем увеличить это число до $50 млрд к 2025 году", - цитирует в воскресенье Сварадж газета The Economic Times.

"Двусторонняя торговля России и Индии достигла объема $10,17 млрд в 2017 году. Мы обсудили пути и средства, как можно его увеличить, гарантировать сбалансированную торговлю и снять торговые барьеры", - добавила глава МИД Индии.

В Москве Сушма Сварадж, которая занимает пост сопредседателя российско-индийской межправкомиссии, и сопредседатель с российской стороны, вице-премьер РФ Юрий Борисов провели очередное заседание этой комиссии, в ходе которого рассмотрели широкий круг вопросов двусторонних отношений.

Как ранее сообщили ТАСС в торговом представительстве РФ в Индии, товарооборот между двумя странами за первое полугодие 2018 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 31% и составил $5,45 млрд, в том числе российский экспорт увеличился на 44% - до $3,9 млрд, а импорт - на 6,7% до $1,55 млрд.