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Город Тумсборо в штате Джорджия выставили на продажу за $1,7 млн

Покупатель получит жилые дома, ресторан, отель, мельницу и оперный театр

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. В штате Джорджия на продажу выставлен практически целиком город Тумсборо. Покупатель получит во владение не только жилые дома, но и множество гражданских построек: ресторан, отель, мельницу и даже собственный "знаменитый оперный театр", говорится в объявлении, размещенном на американском сайте Craigslist.

Цена всего комплекта - $1,7 млн. Это примерно соответствует стоимости квартиры в престижном районе Нью-Йорка или некоторых других крупных городов США.

Помимо ресторана, отеля в викторианском стиле, мельницы и оперного театра, в городе есть банкетный зал, амбар для хранения хлопка, парикмахерская с "антикварными креслами", старинное здание банка, железнодорожное депо 1869 года постройки, искусственный пруд, артезианский источник и "неразработанные залежи бокситов". Эти объекты достанутся покупателю города.

"Нынешние владельцы надеются, что Тумсборо окажется в хороших руках, - говорится на сайте города. - Новые хозяева должны понимать уникальность этого места и важность сохранения его исторического облика". Продавцы надеются, что город могут использовать, например, как туристическую достопримечательность и своего рода музей под открытым небом, как место проведения музыкальных фестивалей или съемок кинофильмов.

Город Тумсборо был основан во второй половине XIX века и строился вокруг железнодорожного депо. Его общая площадь составляет 4,9 кв. км. Город фигурирует в рассказе "Хорошего человека найти нелегко" - произведении американской писательницы Фланнери О’Коннор (1925-1964), представительницы жанра южной готики.

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