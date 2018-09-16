Источник: Новак и аль-Фалех провели неформальную встречу перед мониторингом ОПЕК+ в Алжире

Аль-Фалех находился в Москве проездом из Вены, где он накануне встречался с генсеком ОПЕК Мухаммедом Баркиндо. В Москве Новак и аль-Фалех пообщались за ужином, сказали собеседники агентства, не раскрывая подробностей беседы. Перед этим аль-Фалех провел переговоры с американским министром энергетики Риком Перри, который также побывал в Москве на этой неделе и обсуждал с Новаком деятельность ОПЕК в том числе.

На следующей неделе, 22-23 сентября, Новак и аль-Фалех встретятся снова, но уже в Алжире, на десятом заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Алжирское заседание станет самым массовым для встреч такого формата: оно соберет 20 стран, участвующих в Венском соглашении об ограничении добычи нефти, сообщали источники ТАСС. Из них 15 будут представлены профильными министрами. По данным собеседников ТАСС, министры хотят не только обсудить плановые вопросы, но и отметить вторую годовщину договоренностей, которые как раз были достигнуты именно в Алжире в сентябре 2016 года.

Всего в состав комитета входит шесть стран соглашения - Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла, Алжир и Оман. Комитет подведет итоги исполнения договоренностей. Другим вопросом повестки может стать распределение квот по восстановлению добычи в рамках июньского решения ОПЕК+, сообщали источники агентства в картеле. В июне страны ОПЕК+ договорились снизить уровень ограничения добычи со 150% до 100%, что означает необходимость нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки. Такое решение было принято в связи с драматичным падением добычи в Венесуэле, Мексике, Анголе и Иране (из-за санкций).

По данным Международного энергетического агентства, в августе ОПЕК+ достиг 103%, однако добыча в этом месяце росла в основном в Ливии, которая в сокращении добычи наряду с Нигерией не принимала участие. Между тем, по прогнозам агентства, до конца года падение добычи в Венесуэле может ускориться, что может потребовать дополнительные баррели нефти на рынке.