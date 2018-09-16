Псковские власти объявили аукцион по продаже акций "Псковавиа"

ПСКОВ, 16 сентября. /ТАСС/. Администрация Псковской области объявила аукцион по продаже 75% акций ОАО "Псковавиа". Конкурс состоится 18 октября, сообщила пресс-служба государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям.

"Объявлен аукцион по продаже акций ОАО "Псковавиа" в количестве, составляющем 75% минус одна акция уставного капитала общества. Окончание приема заявок на участие в конкурсе - 10 октября 2018 года в 17:00. Конкурс состоится 18 октября 2018 года", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что администрация региона намерена продать 75% акций "Псковавиа" за 49 млн 600 тыс. рублей без учета НДС. Соответствующее распоряжение о приватизации авиакомпании подписал временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников. После процедуры приватизации 75% минус одна акция будут принадлежать инвестору, а остальные 25% плюс одна акция - региону, что позволит области сохранить за собой контроль над дальнейшей деятельностью компании.

По словам властей, главная цель приватизации - привлечь до 2020 года более 1,2 млрд рублей инвестиций в региональную авиакомпанию, что поможет вывести "Псковавиа" из кризиса и продолжить развивать авиационную доступность региона.

Ситуация в "Псковавиа"

В январе 2018 года СК РФ возбудил дело из-за невыплат зарплаты работникам авиакомпании на сумму 2,5 млн рублей, в прошлом году прокуратура разбиралась с подобными нарушениями на суммы 8 и 9 млн рублей. По поручению Ведерникова был переизбран совет директоров акционерного общества, разработана дорожная карта по стабилизации предприятия, а также установлен максимальный контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью. Из областного бюджета выделены субсидии на погашение задолженности по заработной плате перед работниками авиакомпании, а также арендодателями воздушных судов. Кроме того, приняты меры по финансовому оздоровлению "Псковавиа", в том числе за счет оптимизации зарплаты руководящего состава, снижения арендных платежей.

Ранее региональные власти оценивали ситуацию на "Псковавиа" как очень тяжелую и сообщали о том, что из областного бюджета приходится выделять от 6 млн до 10 млн рублей ежемесячно, чтобы компания не потеряла летный сертификат и не стала банкротом. Для сохранения сертификата эксплуатанта администрация Псковской области приняла ряд мер, в том числе по погашению части долговых обязательств перед арендодателями самолетов.

Авиакомпания является главным оператором аэропорта Пскова, использует самолеты Ан-24, Ан-26, Ан-26БРЛ и вертолет Robinson R-44.