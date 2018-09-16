Министр энергетики Саудовской Аравии подтвердил участие в Российской энергонеделе

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех подтвердил свое участие в Российской энергонеделе, которая пройдет в Москве 3 октября, сообщили в Минэнерго.

Такое решение было принято по итогам встречи Халеда аль-Фалеха с российским коллегой Александром Новаком в Москве.

"Министры обсудили текущее состояние рынка, а также двухстороннюю кооперацию. Был отмечен хороший уровень динамики развития взаимодействия в энергетических и промышленных вопросах", - сообщает министерство. Также было подтверждено участие саудовского министра в Российской энергетической неделе 3 октября, говорится в сообщении.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что Халед аль-Фалех после встречи с генсеком ОПЕК Мухаммедом Баркиндо в Вене посетил в субботу Москву с коротким визитом.

В воскресенье Минэнерго подтвердило факт встречи.

Согласно сообщению министерства, министры обсудили динамику спроса и предложения на рынке "с фокусом на макроэкономические тренды и потенциальные сценарии развития ситуации в среднесрочной перспективе". Россия и Саудовская Аравия готовы "оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, чтобы совместно с партнерами обеспечить стабильность рынка в любых условиях", подчеркивается в пресс релизе.

В преддверии мониторинга

22-23 сентября Новак и аль-Фалех встретятся вновь, но уже в Алжире, на десятом заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Алжирское заседание станет самым массовым для встреч такого формата. Оно соберет 20 стран, участвующих в Венском соглашении об ограничении добычи нефти, сообщили источники ТАСС. 15 из них будут представлены профильными министрами.

По данным собеседников ТАСС, министры хотят не только обсудить плановые вопросы, но и отметить вторую годовщину договоренностей, которые были достигнуты именно в Алжире в сентябре 2016 года.

В состав комитета входят шесть стран соглашения - Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла, Алжир и Оман. Комитет подведет итоги исполнения договоренностей.

Другим вопросом повестки может стать распределение квот по восстановлению добычи в рамках июньского решения ОПЕК+, сообщали источники агентства в картеле. В июне страны ОПЕК+ договорились снизить уровень ограничения добычи со 150% до 100%, что означает необходимость нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки. Такое решение было принято в связи с драматичным падением добычи в Венесуэле, Мексике, Анголе и Иране (из-за санкций).

По данным Международного энергетического агентства, в августе ОПЕК+ достиг 103%, однако добыча в этом месяце росла в основном в Ливии, которая в сокращении добычи наряду с Нигерией не принимала участие. Между тем, по прогнозам агентства, до конца года падение добычи в Венесуэле может ускориться, что может потребовать дополнительные баррели нефти на рынке.