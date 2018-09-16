WSJ: Amazon ведет масштабное антикоррупционное расследование

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Компания Amazon проводит крупное внутреннее расследование с целью выявить среди своих сотрудников лиц, берущих взятки за передачу информации, представляющей коммерческую тайну. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal .

По ее данным, руководство Amazon встревожено ростом случаев подкупа своих сотрудников частными предпринимателями, которые стремятся получить право продавать свои товары на платформе интернет-магазина. Взятки, составляющие от $80 до $2 тыс., даются за корпоративную информацию о системе подбора наименований товаров, о принципах их оценки, за уничтожение данных о негативных откликах покупателей и восстановление удаленных аккаунтов в Amazon, поясняет издание. По его сведениям, наиболее подвержены подкупу работники компании в Китае, где оплата их труда крайне низка.

Как уточняет газета, расследование было начато в мае после того, как один из вице-президентов компании Эрик Бруссард получил наводку. С тех пор руководство Amazon в США успело произвести перестановки в структуре начальства своего представительства в КНР. Взятки позволяют бизнесменам беспрепятственно продвигать через интернет-магазин некачественную или фальсифицированную продукцию.

В штаб-квартире компании в ответ на запрос The Wall Street Journal подтвердили факт проведения расследования. "Мы держим своих сотрудников за соблюдение высоких стандартов этики, каждый нарушитель кодекса поведения подвергается дисциплинарному наказанию вплоть до аннулирования трудового контракта и наложения уголовных штрафных санкций", - приводит газета письменный ответ пресс-службы Amazon. "Мы не потерпим злоупотреблений нашей системой и будем без колебаний принимать должные меры по отношению к лицам, действующим со злым умыслом", - добавили в компании, пояснив, что это касается и взяткодателей.

По данным газеты, Amazon в последние годы активно отбирает сторонних торговцев для размещения их товаров на своей платформе в целях расширения ассортимента и снижения розничных цен. Сейчас насчитывается более 2 млн таких торговцев, поставляющих интернет-магазину около 550 млн товаров. Это почти половина всей продукции, продающейся на платформе Amazon за год.

Amazon была основана Джеффом Безосом в 1994 году. На сегодняшний день она является крупнейшей в мире компанией, продающей товары и услуги через интернет. В этом месяце рыночная капитализация Amazon, штаб-квартира которой расположена в Сиэтле (штат Вашингтон), превысила $1 трлн.