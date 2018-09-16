Ротенберг заявил о готовности построить мост на Сахалин

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Генподрядчик строительства Крымского моста, ООО "Стройгазмонтаж", готов построить и мост с Сахалина на материк при условии, что перед предприятием будет поставлена такая задача. Об этом председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг заявил в интервью телеканалу " Россия 1 ", вышедшем в эфир в воскресенье.

"Сейчас команда сформирована. Мы собрали 30 лучших мостотрядов. <...> Мы сейчас можем выполнять любые задачи, которые перед нами поставлены", - сказал бизнесмен. Отвечая на вопрос о возможном участии компании в строительстве моста на Сахалин, Ротенберг ответил: "Если будет такая задача, я думаю, что мы справимся, во всяком случае, у нас все основания для того, чтобы справиться с этой задачей, есть". "Пойдем на конкурс, если мы будем лучшими, если нам доверят, будем строить", - сказал Ротенберг.

Также он прокомментировал возможность участия "Стройгазмонтаж" в строительстве моста через Лену или дороги по черноморскому побережью на Кубани. "Пока нам никто этого не предлагает, но, во всяком случае, не хотелось бы, чтобы эта команда осталась не задействована", - сказал бизнесмен.

12 сентября президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил о необходимости оценить объем перевозок через мост на Сахалин. Он также добавил, что принятие экономических решений по объемам инвестиций в развитие инфраструктуры будет зависеть от уровня сотрудничества со странами региона.

Проект перехода с Сахалина на материк рассматривается в двух вариантах - мост или тоннель. Сейчас приоритетным является проект железнодорожного моста через пролив Невельского. Общая длина железнодорожной линии должна составить 580 км. Стоимость всего проекта без НДС - 540,3 млрд рублей, из них мост - 252,8 млрд рублей.