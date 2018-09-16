Строящие Крымский мост компании заплатили 120 млрд рублей налогов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Компании "Стройгазмонтаж" и "Мостотрест", которые занимаются строительством Крымского моста, перечислили в бюджет РФ 120 млрд рублей налогов. Об этом председатель совета директоров "Стройгазмонтажа" Аркадий Ротенберг заявил в интервью телеканалу "Россия 1" , вышедшем в эфир в воскресенье.

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"Мы с 2015 года заплатили 120 млрд рублей налогов. Это приличная, большая сумма, - отметил Аркадий Ротенберг. - Мы относимся к работе по-государственному, все делаем в срок, не увеличивая бюджеты".

Он также рассказал о том, каким образом строительство моста удается вести в сжатые сроки. "Легкий золотой пиночек никогда не вредит, но, в основном, уже настолько ребята прониклись всеми этими идеями, что уже особо такого желтого пинка и не требуется, только если приехать и похвалить", - сказал бизнесмен.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года". В январе 2015 года правительство РФ выбрало единственного исполнителя, а в феврале 2015 года был заключен государственный контракт на проектирование и строительство моста в Крым между ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства и ООО "Стройгазмонтаж".

Автодорожная часть Крымского моста была открыта 15 мая, строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году. Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.