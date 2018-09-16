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Строящие Крымский мост компании заплатили 120 млрд рублей налогов

Председатель совета директоров "Стройгазмонтажа" Аркадий Ротенберг также отметил, что строители прониклись идеями возведения моста, но "легкий золотой пиночек никогда не вредит"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Компании "Стройгазмонтаж" и "Мостотрест", которые занимаются строительством Крымского моста, перечислили в бюджет РФ 120 млрд рублей налогов. Об этом председатель совета директоров "Стройгазмонтажа" Аркадий Ротенберг заявил в интервью телеканалу "Россия 1", вышедшем в эфир в воскресенье.

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"Мы с 2015 года заплатили 120 млрд рублей налогов. Это приличная, большая сумма, - отметил Аркадий Ротенберг. - Мы относимся к работе по-государственному, все делаем в срок, не увеличивая бюджеты".

Он также рассказал о том, каким образом строительство моста удается вести в сжатые сроки. "Легкий золотой пиночек никогда не вредит, но, в основном, уже настолько ребята прониклись всеми этими идеями, что уже особо такого желтого пинка и не требуется, только если приехать и похвалить", - сказал бизнесмен.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года". В январе 2015 года правительство РФ выбрало единственного исполнителя, а в феврале 2015 года был заключен государственный контракт на проектирование и строительство моста в Крым между ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства и ООО "Стройгазмонтаж".

Автодорожная часть Крымского моста была открыта 15 мая, строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году. Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

Теги
РоссияРотенберг, Аркадий РомановичКрым
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