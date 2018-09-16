{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Торговая война

WSJ: Китай настроен отказаться от нового раунда торговых переговоров с США

По данным газеты, администрация Трампа наметила новый раунд торговых переговоров с делегацией Китая в Вашингтоне на 27-28 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Пекин рассматривает идею отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США ввиду угрозы Вашингтона ввести в начале наступающей недели пошлины на дополнительные группы товаров из КНР. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

На эту тему
Трамп на тропе торговой войны

Она ссылается на информацию, полученную от бывших и действующих должностных лиц Китая. Они считают нецелесообразным возобновлять переговоры в условиях нагнетания давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа. "Китай не собирается вести переговоры с приставленным к его голове пистолетом", - цитирует издание одного из своих источников.

В субботу The Wall Street Journal информировала, что администрация Трампа наметила новый раунд торговых переговоров с делегацией Китая в Вашингтоне на 27-28 сентября. Американскую делегацию возглавит министр финансов Стивен Мнучин. При этом Соединенные Штаты 17 или 18 сентября объявят о введении пошлин в размере порядка 10%, а не 25%, как планировалось изначально, на дополнительные группы товаров из Китая на сумму $200 млрд, утверждала газета.

Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня он объявил, что в связи с якобы кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд. Власти КНР незамедлительно ответили тарифами применительно к импортируемой американской продукции на аналогичную стоимость.

После этого представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер объявил о подготовке дополнительного списка китайских товаров на сумму $200 млрд для введения тарифов в размере 10%. Он мотивировал данный шаг тем, что КНР не хочет изменить несправедливую торговую практику.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдМнучин, СтивенТорговая война
Передача двух дорог Горного Алтая на федеральный уровень направлена на развитие туризма
Одна из них ведет в популярный у туристов Усть-Коксинский район, вторая - до села Артыбаша на Телецком озере
Читать полностью