WSJ: Китай настроен отказаться от нового раунда торговых переговоров с США

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Пекин рассматривает идею отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США ввиду угрозы Вашингтона ввести в начале наступающей недели пошлины на дополнительные группы товаров из КНР. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal .

Она ссылается на информацию, полученную от бывших и действующих должностных лиц Китая. Они считают нецелесообразным возобновлять переговоры в условиях нагнетания давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа. "Китай не собирается вести переговоры с приставленным к его голове пистолетом", - цитирует издание одного из своих источников.

В субботу The Wall Street Journal информировала, что администрация Трампа наметила новый раунд торговых переговоров с делегацией Китая в Вашингтоне на 27-28 сентября. Американскую делегацию возглавит министр финансов Стивен Мнучин. При этом Соединенные Штаты 17 или 18 сентября объявят о введении пошлин в размере порядка 10%, а не 25%, как планировалось изначально, на дополнительные группы товаров из Китая на сумму $200 млрд, утверждала газета.

Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня он объявил, что в связи с якобы кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд. Власти КНР незамедлительно ответили тарифами применительно к импортируемой американской продукции на аналогичную стоимость.

После этого представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер объявил о подготовке дополнительного списка китайских товаров на сумму $200 млрд для введения тарифов в размере 10%. Он мотивировал данный шаг тем, что КНР не хочет изменить несправедливую торговую практику.