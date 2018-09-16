Строительство горнолыжного туркластера на Алтае обойдется в 17 млрд рублей

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 16 сентября. /ТАСС/. Создание туристско-рекреационного кластера "Каракольские озера" с всесезонным горнолыжным комплексом в Республике Алтай потребует инвестиций в объеме 17 млрд рублей. Об этом сообщил в воскресенье на заседании комиссии по развитию туризма Русского географического общества в городе-курорте Белокуриха первый замминистра экономического развития и туризма региона Вячеслав Тупикин.

"Необходимо порядка 17 млрд рублей, это государственные и частные инвестиции. <…> Это проект, который мы сегодня продвигаем и предлагаем для поддержки в рамках следующей редакции Федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма на 2019 - 2025 годы. Данный проект сегодня получил предварительное одобрение Федерального агентства по туризму. Мы ведем работу по включению в федеральную адресную инвестиционную программу", - сказал Тупикин.

Представитель профильного республиканского министерства пояснил, что на площадке Каракольских озер предполагается создание горнолыжного курорта, средств размещения на 1,5 тыс. человек, строительство транспортной инфраструктуры - дороги до озер, электросетевого хозяйства и т.д. По словам Тупикина, необходимо строительство технической дороги, по которой инвесторы смогут заводить технику на площадку. Он также отметил, что создание туркластера поможет упорядочить, так называемый, "дикий" туризм.

"Туризм там будет цивилизованный, с учетом всех экологических нормативов, соблюдением требований по охране окружающей среды. Это правильное направление. То, что сейчас (там происходит) - внедорожный туризм - это уничтожение почвенных покровов и так далее", - пояснил Тупикин.

Каракольские озера - группа из семи горных озер в живописном месте Горного Алтая, они пользуются большой популярностью у туристов, но инфраструктуры там нет. Туризм - одно из основных направлений экономики на Алтае, занимает порядка 7% ВРП. Он позволяет развивать и другие сферы - транспортную, торговую, сельское хозяйство. Более 2 млн туристов посетили Республику Алтай по итогам 2017 года - на 3,2% больше, чем годом ранее.