Медведев обсудит с президиумом Совета по нацпроектам автодороги и цифровую экономику

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в понедельник заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Участники заседания рассмотрят паспорта национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" и национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в сообщении. В совещании примут участие вице-премьер - глава аппарата кабмина Константин Чуйченко, вице-премьеры Максим Акимов, Татьяна Голикова, Алексей Гордеев и Виталий Мутко, помощник президента Андрей Белоусов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр транспорта Евгений Дитрих, глава МВД Владимир Колокольцев и министр науки и высшего образования Михаил Котюков.

В соответствии с новым майским указом президента РФ Владимира Путина правительство должно разработать или скорректировать национальные проекты по 12 направлениям: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Дорожные карты по выполнению этих нацпроектов должны быть готовы к 1 октября.

О пунктах повестки

Программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно была утверждена летом 2017 года. О внесении в правительство предварительного варианта национальной программы на ее основе (в соответствии с майским указом) сообщалось в июле.

Сейчас программа состоит из пяти направлений: нормативное регулирование, кибербезопасность, образование и кадры, формирование исследовательских компетенций технологических заделов, а также информационная инфраструктура. В рамках преобразования программы в национальную существующие пять направлений будут преобразованы в федеральные проекты. При этом появится и новое направление - госуправление, говорил вице-премьер РФ Максим Акимов.

Проект "Безопасные и качественные дороги", на основе которого формируется один из нацпроектов из майского указа, был утвержден в конце 2016 года на срок до 2026 года включительно. Его ключевая цель - обеспечение хорошего состояние дорог и сокращение числа аварийных участков в 34 городских агломерациях с населением свыше 500 тыс. человек в каждой. Кроме того, в рамках проекта должны быть внедрены интеллектуальные системы управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры.

Совет по нацпроектам

Совет при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам (до июля 2018 года - приоритетным проектам) был образован в 2016 году для обеспечения взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием страны и реализацией приоритетных проектов.

Для решения текущих вопросов деятельности Совета был сформирован его президиум под руководством премьер-министра РФ. Медведев регулярно собирает заседания этой структуры: на предыдущем таком совещании, 3 сентября, обсуждалась подготовка нацпроектов в сферах науки, образования, демографии и здравоохранения.