Саммит 12 стран Междуморья начинает работу в Бухаресте

БУХАРЕСТ, 17 сентября. /ТАСС/. Двухдневный саммит государств Междуморья - неформального объединение 12 стран, расположенных в регионе между Балтийским, Черным и Адриатическим морями, - открывается в понедельник в Бухаресте. Это третья встреча представителей Австрии, Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии, Чехии и Эстонии в таком формате. Первый саммит Междуморья прошел в Дубровнике в 2016 году, второй - в Варшаве в 2017 году.

Как отметили в администрации главы румынского государства, о своем участии в предстоящей встрече сообщили девять президентов, два спикера парламента, один премьер-министр и один глава МИД. В качестве гостей в Бухарест прибудут председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, министр энергетики США Рик Перри и глава МИД Германии Хайко Маас, руководители Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка Сума Чакрабарти и Вернер Хойер.

В администрации президента Румынии подчеркнули, что цель объединения стран Междуморья, или, как его еще называют, Инициативы трех морей, - "экономическое развитие стран Центральной и Юго-Восточной Европы путем укрепления взаимных связей, особенно по оси Север - Юг, не только в трех основных областях - энергетике, транспортной сфере и коммуникациях". Государства, продолжили в администрации, стремятся к "реальному сближению между участниками ЕС" и "укреплению трансатлантических связей путем поощрения экономического присутствия США в регионе".

На саммите должен быть одобрен список из примерно 40 приоритетных экономических проектов, инициировано создание сети торговых палат стран-участниц, начаты процедуры по учреждению инвестиционного фонда объединения в размере €100 млрд , а также открыт официальный сайт. В рамках встречи пройдет бизнес-форум, в котором примут участие представители государств-членов объединения, других стран ЕС, Западных Балкан, США, Молдавии, Украины и Грузии, представители Еврокомиссии, европейских и международных финансовых учреждений, эксперты.

В понедельник президент Румынии Клаус Йоханнис откроет бизнес-форум и примет участие вместе с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Австрии Александером Ван дер Белленом в пленарной сессии. Во вторник пройдет еще одна пленарная сессия, на которой выступит Юнкер.

Экономическое и политическое измерения Междуморья

Участники встречи обсудят, в частности, проект создания сети автострад, связывающей литовскую Клайпеду с греческими Салониками и проходящей через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию (с выходом в порт Констанцу) и Болгарию. В повестке саммита также значится проект интеграции инфраструктуры по транспортировке сжиженного природного газа, который включит в себя действующий газовый терминал в Свиноуйсьце (Польша) и терминал на хорватском острове Крк, строительство которого планируется завершить в 2019 году, а также газопроводы, связывающие страны-участницы.

Бухарест также вынесет на обсуждение предложение о сооружении железной дороги протяженностью 3663 километра от Гданьска до Констанцы и вопрос развития национальной системы газопроводов по коридору BRUA, который должен связать газотранспортные системы Болгарии, Румынии, Венгрии и Австрии, чтобы каспийский газ, доставленный на юг Европы через Болгарию и Румынию, попадал в Центральную Европу. Кроме того, румынские власти предлагают поддерживать в пригодном для судоходства состоянии русло Дуная и его притоков и хотят создать систему мониторинга уровня вод в речных бассейнах стран-участниц.

Проект "Междуморье" по созданию конфедеративного государства выдвинул после Первой мировой войны польский лидер Юзеф Пилсудский (1867-1935). По оценке румынской газеты Adevarul, в нынешнем виде эта инициатива является ответом на провал проекта ЕС "Восточное партнерство" и появление "коридора вакуума власти" к западу от РФ.

В свою очередь агентство Mediafax указывает, что к Инициативе трех морей относятся с недоверием в европейских столицах. Согласно его данным, германские политики, например, усматривают в нем попытку расколоть Европу и ослабить влияние ФРГ на соседей.