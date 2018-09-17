Глава Госсовета Кубы: эмбарго США является главным препятствием для развития острова

ГАВАНА, 17 сентября. /ТАСС/. Торгово-экономическое и финансовое эмбарго, введенное США против Кубы в 1962 году, остается главным препятствием для развития страны. Об этом заявил председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.

"Главным препятствием для развития Кубы, наиболее негативным образом сказывающимся на повседневной жизни людей и социально-экономической жизни страны, является блокада, введенная США", - сказал Диас-Канель в интервью телеканалу Telesur, которое было показано в воскресенье.

По его словам, американское эмбарго в отношении Кубы является "грубой практикой, преступлением против человечества".

Председатель Госсовета также указал, что "давление со стороны правительства США" сдерживает приток иностранных инвестиций в карибскую страну.

Это первое интервью Диас-Канеля иностранному СМИ с тех пор, как 19 апреля нынешнего года он сменил Рауля Кастро на посту главы государства.

Отношения с США при Трампе

Американо-кубинские отношения ухудшились после того, как в январе 2017 года президентом США стал Дональд Трамп, заявил председатель Диас-Канель.

"В наших отношениях в настоящее время наблюдается откат", - сказал кубинский лидер. Между тем, по его словам, при предшественнике Трампа Бараке Обаме Гавана и Вашингтон могли "разговаривать, сотрудничать и поддерживать цивилизованные отношения несмотря на идеологические разногласия".

Диас-Канель подчеркнул, что Куба готова продолжать диалог с США, но не пойдет на уступки в ущерб своему суверенитету и независимости и не поступится своими принципами. "Мы хотим продолжать диалог, но он должен вестись на равных. Мы хотим, чтобы нас уважали и не выдвигали никаких условий, затрагивающих наши суверенитет и независимость", - отметил председатель Госсовета.

Американское эмбарго

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. Борьба против эмбарго является приоритетом внешней политики карибской страны.

По данным кубинских властей, "блокада" (так официальная Гавана называет эмбарго) со стороны США за весь период своего действия нанесла ущерб экономике Кубы в размере $134,5 млрд. Если же измерять потери от действующих уже более полувека санкций с учетом обесценивания доллара по отношению к золоту, то они достигнут $933 млрд.

С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство государств - членов всемирной организации.