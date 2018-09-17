{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Развитие Дальнего Востока

Сайт корпорации развития Дальнего Востока переведен на четыре иностранных языка

Теперь информация на ресурсе доступна на английском, японском, китайском и корейском языках. Это сделано для комфортной работы иностранных инвесторов

ТАСС, 17 сентября. Информация на сайте корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) для облегчения работы действующих и потенциальных иностранных резидентов переведена на четыре языка, сообщает пресс-службы КРДВ.

На эту тему

"Интернет-сайт АО "Корпорация развития Дальнего Востока" переведен на английский, японский, китайский и корейский языки для обеспечения комфортной работы иностранных инвесторов - действующих и потенциальных резидентов", - говорится в сообщении.

На родном или более удобном для обмена информацией языках для посетителей сайта теперь доступны сведения о режимах территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ), о льготах и мерах поддержки инвесторов, документация, через сайт можно подать заявку на получение статуса резидента ТОР и СВП или рассчитать бизнес-план.

"Говорящие на иностранных языках пользователи могут задать интересующие вопросы и ознакомиться с наиболее частыми вопросами инвесторов и ответами на них в разделе", - добавили в ведомстве.

АО "Корпорация развития Дальнего Востока" является управляющей компанией, осуществляет управление территориями опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток в регионах Дальнего Востока. Офисы компании находятся в Москве и во Владивостоке, в планах корпорации расширение перечня оказываемых инвесторам услуг, разработка и внедрение новых механизмов поддержки бизнеса на Дальнем Востоке России.

Теги
РоссияРазвитие Дальнего Востока
"Ъ": "Алроса" может продать НПФ "Алмазная осень"
Сообщается, что в покупке негосударственного пенсионного фонда заинтересованы ВТБ, Сбербанк и "Газфонд ПН"
Читать полностью