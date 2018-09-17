Сайт корпорации развития Дальнего Востока переведен на четыре иностранных языка

ТАСС, 17 сентября. Информация на сайте корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) для облегчения работы действующих и потенциальных иностранных резидентов переведена на четыре языка, сообщает пресс-службы КРДВ.

"Интернет-сайт АО "Корпорация развития Дальнего Востока" переведен на английский, японский, китайский и корейский языки для обеспечения комфортной работы иностранных инвесторов - действующих и потенциальных резидентов", - говорится в сообщении.

На родном или более удобном для обмена информацией языках для посетителей сайта теперь доступны сведения о режимах территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ), о льготах и мерах поддержки инвесторов, документация, через сайт можно подать заявку на получение статуса резидента ТОР и СВП или рассчитать бизнес-план.

"Говорящие на иностранных языках пользователи могут задать интересующие вопросы и ознакомиться с наиболее частыми вопросами инвесторов и ответами на них в разделе", - добавили в ведомстве.

АО "Корпорация развития Дальнего Востока" является управляющей компанией, осуществляет управление территориями опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток в регионах Дальнего Востока. Офисы компании находятся в Москве и во Владивостоке, в планах корпорации расширение перечня оказываемых инвесторам услуг, разработка и внедрение новых механизмов поддержки бизнеса на Дальнем Востоке России.