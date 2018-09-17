В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать картофель

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Эксперты Роскачества планируют проверить картофель по 183 показателям качества и безопасности, в том числе продукт обследуют на наличие нитратов и пестицидов, ГМО, кадмия, свинца и мышьяка, паразитов. Об этом говорится в сообщении Роскачества без указания срока проведении проверки.

Эксперты также измерят количество крахмала и сухих веществ, сахара, соланина и золы. В проверку включены органолептические показатели, в частности, запах, вкус и цвет картофеля, а также его внутренняя составляющая: согласно требованиям ГОСТа, в картофеле не допускаются пятна ржавой пятнистости, внутренние пустоты, черная сердцевина и другие внутренние дефекты.

Как отмечает Роскачество, для участия в спецпроекте картофель из России, Египта и Пакистана закупили в сетевых магазинах и на рынках. Кроме того, специалисты Роскачества проверят урожай 2017 и 2018 года и поймут, отличается ли прошлогодний картофель от только что собранного.

Как выбрать качественный продукт

Специалисты рекомендуют при выборе картофеля обратить внимание на его внешний вид: клубни должны быть целыми, сухими, от округлой до продолговато-овальной формы; кожура желтая, неокрепшая; поперечный диаметр клубня от 40 до 80 мм. Клубни не должны быть проросшими или увядшими, на них не допускается повреждений сельскохозяйственными вредителями, излишней внешней влажности, а также коричневых пятен, вызванных воздействием тепла. Более того, для ранних сортов картофеля не допускается наличие земли, прилипшей к клубням. Кожура должна быть плотной, не обдираться при простом трении и не иметь трещин, отмечают в Роскачестве.

При этом, по данным представителей организации, допускаются клубни с пятнами бледно-зеленого цвета общей площадью не более 2 кв. см, которые могут быть удалены при обычной очистке. Также на клубнях возможны механические повреждения (порезы, трещины, вмятины) глубиной не более 4 мм и длиной не более 10 мм.

Этикетка картофеля обязана содержать следующую информацию: наименование продукта с указанием ботанического сорта и страны происхождения, массу нетто, наименование и место нахождения изготовителя (колхоз, совхоз, фермерское хозяйство и т.п.), дату сбора и дату упаковывания, срок годности, условия хранения, информацию о соответствии стандарту, сведения о содержании ГМО в случае их применения. Также может быть использовано наименование продукта с указанием "ранний" или "поздний", "для длительного хранения".

Говоря о рекомендациях по хранению, эксперты Роскачества отмечают, что продукт не следует хранить на свету. Для его лучшей сохранности температура хранения картофеля должна составлять от 2 до 6 градусов, влажности 85-95%.