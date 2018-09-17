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Обновлено 

Veon отказалась от продажи бизнеса в Пакистане из-за неодобрения сделки регулятором

Холдинг планировал продать компанию Deodar примерно за $940 млн

ТАСС, 17 сентября. Телекоммуникационный холдинг Veon (прежнее название - Vimpelcom Ltd.) объявил об отмене соглашения по продаже своего башенного бизнеса в Пакистане компании Tanzanite Tower. Об этом сообщается в пресс-релизе Veon.

"Стороны не смогли получить со стороны регулирующих органов всех разрешений, необходимых для сделки", - говорится в сообщении.

О сделке сообщалось в августе 2017 года. Тогда Veon и Global Telecom Holding заявили о продаже компании Deodar (оператор Jazz), владеющей около 13 тыс. сотовых вышек в Пакистане, за примерно $940 млн. Покупателям выступала компания Tanzanite Tower, принадлежащая edotco Group и пакистанской инвесткомпании Dawood Hercules.

Veon Ltd. владеет активами в России ("Вымпелком"), на Украине, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении, Грузии, Таджикистане, Алжире, Пакистане и Бангладеш.

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