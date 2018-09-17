ЦБ отозвал лицензию у Аксонбанка

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Банк России приказом от 17 сентября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у костромской кредитной организации "Аксонбанк", являющейся участницей системы страхования вкладов, говорится в сообщении ЦБ. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 сентября банк занимал 285 место в банковской системе России.

Что делать, если у банка отозвали лицензию

По данным регулятора, бизнес-модель Аксонбанка носила выраженный кэптивный характер - основным направлением деятельности банка являлось финансирование оптово-розничных организаций, связанных с бизнесом его собственника. Cсудной задолженностью этих компаний сформировано порядка 80% корпоративного кредитного портфеля банка, что, принимая во внимание характер экономических взаимоотношений с кредитной организацией, привело к образованию на балансе значительной доли активов сомнительного качества. При этом фактически единственным источником фондирования указанных вложений кредитной организации являлись привлеченные от населения денежные средства.

Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). В сложившейся ситуации собственник кредитной организации самоустранился от решения возникших у банка проблем и заявил об отсутствии намерений предпринимать действенные меры по нормализации его деятельности, отмечает регулятор.

Банк России семь раз в течение последних 12 месяцев применял в отношении Аксонбанка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение денежных средств физических лиц.

В соответствии с приказом Банка России в Аксонбанк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.