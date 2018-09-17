"Ъ": "Алроса" может продать НПФ "Алмазная осень"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" может продать свой негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Алмазная осень", сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

"У компании есть уже внутреннее решение о продаже своего фонда. Запросы приходили и в ВТБ, и в Сбербанк, однако в этих банках пока никакого движения по этому поводу не происходит", - отмечают источники издания.

По данным газеты, больше всего заинтересован в приобретении "Газфонд ПН". "Действительно, со стороны акционеров этого НПФ уже были проведены due diligence и оценка "Алмазной осени", - заявил один из источников издания, добавив, что сделка может произойти уже в следующем году.

В ВТБ изданию отметили, что рассматривают возможность покупки различных пенсионных фондов, не раскрыв конкретных деталей переговоров, а в Сбербанке заявили, что в настоящее время сделок к реализации у них нет. В "Газфонде ПН" и самом НПФ "Алмазная осень" не стали комментировать "Коммерсанту" эту информацию.

В настоящий момент НПФ "Алмазная осень" не входит в перечень непрофильных активов, подлежащих реализации, сообщили газете в пресс-службе "Алроса". "Тем не менее, в связи с грядущей пенсионной реформой и изменением регулирования мы изучаем варианты дальнейшей работы - в том числе возможности партнерства с крупнейшими НПФ, доказавшими свою надежность", - отметили там.

НПФ "Алмазная осень" образован в 1995 году. По данным на начало 2018 года в НПФ находится около 22,8 млрд рублей пенсионных средств.