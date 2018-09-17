Ростуризм переходит в ведение Минэкономразвития РФ

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Ростуризма из ведения Министерства культуры РФ в ведение Минэкономразвития. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что Федеральное агентство по туризму находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации", - говорится в документе.

Кроме того, Минэкономразвития передаются "функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма".