В Госдуму внесли законопроект о возрождении в РФ заготовительных контор

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Законопроект о возрождении заготовительных контор, куда россияне смогут без уплаты налогов сдавать собранные в лесу дикоросы, внесен в понедельник в Госдуму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе председателя профильного комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева ("Единая Россия").

"Законопроект предполагает возрождение заготовительных контор, куда граждане смогут прийти и за деньги сдать собранные в лесу ягоды и грибы. При этом в статье 217 Налогового кодекса РФ уже четко прописано, что доход от ягод, грибов и других лесных богатств, которые собрали граждане, не подлежит налогообложению. Но этой статьей никто не мог воспользоваться, потому что Лесной кодекс не позволял этого сделать. Мы хотим устранить несоответствие", - заявил Николаев.

Глава комитета напомнил о существовавших в 90-е годы более 18 тыс. заготовительных контор. "Когда приняли Лесной кодекс, их осталось всего 715. Из-за ошибок в законодательстве люди потеряли возможность зарабатывать... Сегодня мы используем всего от 1,5% до 3% от эксплуатационных запасов лесных даров, а спрос на экологически чистую и уникальную продукцию растет", - добавил он.

В числе авторов инициативы единороссы Татьяна Соломатина, Борис Гладких и Валентина Пивненко.

Документом также вносятся корреспондирующие изменения в закон "О потребительской кооперации". "Необходимо строительство новых и модернизация существующих приемо-заготовительных пунктов потребительской кооперации с применением современных технологий, создание льготных условий для развития таких предприятий, включение в число приоритетов господдержки продвижение российских брендов на мировой арене и внутреннем рынке", - отмечается в имеющейся в распоряжении ТАСС пояснительной записке к законопроекту.