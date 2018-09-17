"Яндекс" просит суд привлечь Mail.ru Group и Rutube к делам телеканалов "Газпром-Медиа"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. "Яндекс" подал ходатайство в Мосгорсуд с просьбой привлечь Mail.ru Group и Rutube в качестве третьих лиц по делам телеканалов "Газпром-Медиа" о пиратстве. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба "Яндекса".
17 сентября Мосгорсуд провел досудебную подготовку по искам телеканалов "Супер" и ТВ3 к "Яндексу" из-за пиратских копий сериалов, размещенных в "Яндекс. Видео". Досудебная подготовка проходила в закрытом режиме, рассмотрение исков по существу назначено на 27 сентября.
"В ходе заседания мы представили несколько ходатайств, направленных на формирование полной и достоверной доказательственной базы, а также определение полного круга лиц, участие которых в рассматриваемом деле необходимо для вынесения судом правосудного решения. Заявленные нами ходатайства включали ходатайства о привлечении третьих лиц, таких как Mail.ru Group, Rutube и других сайтов, чьи интересы затронуты судебными актами по рассматриваемому делу", - сказал ТАСС представитель "Яндекса".
Технические детали
"Яндекс" также подал ходатайство о проведении технической экспертизы по соответствующим делам. "Заключение экспертов поможет суду разобраться в сложных технических деталях, объясняющих принцип работы поиска по видео и невозможность исполнения предъявленных нам требований", - считают в интернет-компании.
На данный момент суд не рассмотрел ходатайства интернет-компании.
Борьба с пиратством в Рунете
В компании сообщили, что работают над решением по усилению борьбы с пиратством в Рунете и в скором времени представят свои предложения.
"Сейчас мы активно вырабатываем решение, которое действительно улучшит ситуацию с борьбой с пиратством в Рунете. В скором времени мы сможем рассказать о наших наработках", - сказал представитель "Яндекса".
Действенные инструменты борьбы с пиратством "должны отвечать принципам прозрачности и равноприменимости ко всем участникам рынка", считает компания. "Яндекс" продолжает настаивать, что требования Мосгорсуда по искам телеканалов, входящих в "Газпром-медиа", удалить пиратские копии сериалов из выдачи "Яндекс.Видео" "не только неисполнимы и не решают проблему пиратства, но и вредят как правообладателям, так и пользователям".