Эксперт: акселератор EdTech ED2 представил потенциально востребованные продукты

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Стартапы второго набора образовательного Акселератора EdTech ED2 предлагают потенциально востребованные цифровые проекты в образовании. Такое мнение выразила директор по цифровым коммуникациям корпорации "Российский учебник" Екатерина Латыпова.

"В этом наборе технологические образовательные стартапы Акселератора предлагают смелые и потенциально востребованные продукты, сама идея в этих решениях фокусируется не на "сокровенном" знании отрасли или открытии, а на пользе и эффективности для клиента", - сказала она.

Латыпова подчеркнула, что любое новое решение, которое предлагается для интеграции в сферу образования, должно повышать эффективность взаимодействия педагога и ученика, а также помогать саморазвитию и приобретению новых навыков. "Кроме того, такое решение должно быть доступным для массового использования. Это означает и его доступную стоимость, и высокое качество. Если у стартапа получается такой сервис, то дело остается за малым - помочь ему выйти на аудиторию пользователей", - пояснила эксперт.

Запуск работы второго набора Акселератора состоялся в середине сентября. В ходе программы стартапы получат отраслевую экспертизу edtech-рынка, возможность общения с потенциальными инвесторами, партнерами и заказчиками, методологическую и технологическую поддержку этапов разработки и тестирования продуктов.

EdTech Акселератор - программа развития технологических стартапов в образовании, призванная помочь молодым разработчикам в развитии инновационных продуктов и сервисов. Генеральным партнером проекта выступает негосударственный институт развития "Иннопрактика", оператором - компания GVA. Корпорация "Российский учебник", в которую входят издательства "Дрофа", "Вентана-Граф", "Астрель", цифровая образовательная платформа Lecta, выступает стратегическим партнёром программы.