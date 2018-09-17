Избирком в Орловской области зарегистрировал подгруппу по пенсионному референдуму

В подгруппу вошли 126 человек. Инициативная группа сформулировала вопрос в следующем виде: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на получение пенсии по старости, не менялся?".

Подгруппы, численность каждой из которых должна быть не менее 100 человек, необходимо зарегистрировать в 43 субъектах РФ. После этого проводится собрание их уполномоченных, затем в ЦИК подается ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума. Если группа будет зарегистрирована, ей необходимо собрать не менее 2 млн подписей в течение 45 дней, причем на один регион может приходиться не более 50 тыс. подписей.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Масштабное обсуждение инициативы продолжается, предложения по доработке проекта закона будут собраны и зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.