Комитет Госдумы поддержал проект о зачислении в ПФР конфискованных средств коррупционеров

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, позволяющий перечислять в Пенсионный фонд средства от конфискованного имущества коррупционеров.

Документ расширяет перечень доходов, зачисляемых в бюджет Пенсионного фонда РФ. Новым источником станут средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, полученного в результате совершения преступлений коррупционной направленности и обращенного в доход РФ, следует из законопроекта, который был инициирован группой депутатов Госдумы от "Единой России" во главе с руководителем фракции Сергеем Неверовым.

Согласно законопроекту, денежные средства, конфискованные в рамках борьбы с коррупцией, а также средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, полученного в результате коррупционных преступлений и обращенного в доход Российской Федерации, зачисляются в бюджет ПФР и направляются на выплату страховых пенсий.

Объем таких денежных средств в 2019-2024 годах может составить около 1,8 млрд рублей, говорится в пояснительной записке со ссылкой на данные Федерального казначейства.

Планируется, что в случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2019 года.